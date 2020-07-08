Глава ВОЗ: Мир пока не достиг пика пандемии

PanARMENIAN.Net - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пока не видит пика пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Отмечается, что за прошедшие выходные организация зарегистрировала более 400 тысяч случаев заражения, пишет Lenta.ru.

Таким образом, по мнению главы ВОЗ, можно сделать вывод, что вспышка ускоряется, а «мир явно не достиг пика пандемии». При этом показатели смертности в целом выровнялись.

3 июля ВОЗ призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. «Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, добавив, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.

Число зараженных в мире превышает 11.8 млн, из них более 544 тысяч человек умерли, около 6.5 млн выздоровели.