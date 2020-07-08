Глава ВОЗ: Мир пока не достиг пика пандемии
8 июля 2020 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пока не видит пика пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Отмечается, что за прошедшие выходные организация зарегистрировала более 400 тысяч случаев заражения, пишет Lenta.ru.
Таким образом, по мнению главы ВОЗ, можно сделать вывод, что вспышка ускоряется, а «мир явно не достиг пика пандемии». При этом показатели смертности в целом выровнялись.
3 июля ВОЗ призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. «Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, добавив, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.
Число зараженных в мире превышает 11.8 млн, из них более 544 тысяч человек умерли, около 6.5 млн выздоровели.
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Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
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