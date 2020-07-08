ООН призвала людей сократить объемы потребления мяса и молока

PanARMENIAN.Net - В ООН призвали людей употреблять меньше мяса и молока. Как сообщается в исследовании ученых под руководством Аймбала Увизая из Продовольственного и сельскохозяйственного отдела ООН, удобрения, предназначенные для сельского хозяйства, содержат много азота: их использование может способствовать загрязнению воздуха и воды, изменению климата и истощению озонового слоя. Отмечается, что отходы животноводства также являются источником загрязнения азотом.

Исследователи обнаружили, что на сектор животноводства приходится около трети всех выбросов азота человечеством, который также выделяется при сжигании ископаемого топлива и других видах деятельности, пишет National Geographic.

Выбросы от животноводства составляют около 65 тераграмм (тг) азота в год. Это означает, что производство мяса и молочных продуктов само по себе нарушает нижний предел - от 62 до 82 тг в год, который считается безопасным уровнем для человечества.

По словам Увизея, хотя в сельском хозяйстве существуют наработки, позволяющие снизить уровень выбросов азота, их может быть недостаточно для того, чтобы оставаться в пределах допустимой нормы выбросов. Поэтому в некоторых частях планеты нужно сократить производство мяса и молочных продуктов. В первую очередь, к ним относятся богатые страны Европы и Северной Америки, а также страны со средним уровнем дохода, такие как Бразилия.

В качестве горячей точки выбросов выделяется Азия, на которую приходится две трети общего объема сельскохозяйственных выбросов азота. Увизей говорит, что это в значительной степени связано с Китаем, где растет потребительский аппетит к мясу и молочным продуктам. Другим фактором влияния Китая является переход страны на все более крупные фермы, снижающий их способность перерабатывать навоз. По словам Увизея, многие отходы нелегально выбрасываются.

Исследование, в котором участвовали 275 стран, также показывает, что выращивание цыплят-бройлеров позволяет наиболее эффективно использовать азот, необходимый для производства кормов, в то время как крупный рогатый скот продемонстрировал худшие показатели, а выращивание свиней расположилось посередине.