Концерт Ленни Кравица в Грузии отменили

PanARMENIAN.Net - Концерт всемирно известного американского певца Ленни Кравица (Lenny Kravitz) в Грузии, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, не состоится. Об этом говорится на официальной странице портала по продаже билетов tkt.ge.

Как отмечается, решение отменить мировое турне Here To Love, в рамках которого Кравиц должен был выступить в Тбилиси, принадлежит самому исполнителю. Это решение он принял из-за масштабов пандемии в мире, пишет Sputnik-Georgia.

«Хочу сказать, что я с нетерпением ждал встречи с вами, но к этому моменту самое важное - это здоровье ваше и членов моего бэнда», - отметил певец.

Тем, кто успел приобрести билеты на концерт, деньги автоматически будут возвращены в период с 15 июля на протяжении трех рабочих дней.

Выступление легендарного музыканта в Грузии должно было состояться на стадионе Михаила Месхи 31 мая 2020 года. Позже из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 29 мая 2021 года.