Samsung может убрать зарядные устройства из комплекта поставки флагманов
9 июля 2020 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Будущие флагманские смартфоны Samsung могут лишиться зарядного устройства в коробке. Согласно источникам СМИ, Samsung обсуждает планы убрать зарядку из комплекта поставки смартфонов в 2021 году.
В компании считают, что за годы своего существования поставили потребителям достаточное количество зарядных устройств, пишет Ferra.ru.
Массовое создание новых может лишь увеличить количество электронного мусора, считают в компании. Кроме того, удаление зарядок из комплекта поставки может снизить потенциальную стоимость и без того недешевых флагманов.
Нововведение может коснуться вероятной серии Galaxy S21, или Galaxy S30.
Ранее в сети появились слухи о том, что Apple не станет класть в коробку с iPhone 12 комплектную зарядку. Компания косвенно подтвердила свои намерения, начав соответствующий опрос пользователей смартфонов.
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