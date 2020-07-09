Samsung может убрать зарядные устройства из комплекта поставки флагманов

PanARMENIAN.Net - Будущие флагманские смартфоны Samsung могут лишиться зарядного устройства в коробке. Согласно источникам СМИ, Samsung обсуждает планы убрать зарядку из комплекта поставки смартфонов в 2021 году.

В компании считают, что за годы своего существования поставили потребителям достаточное количество зарядных устройств, пишет Ferra.ru.

Массовое создание новых может лишь увеличить количество электронного мусора, считают в компании. Кроме того, удаление зарядок из комплекта поставки может снизить потенциальную стоимость и без того недешевых флагманов.

Нововведение может коснуться вероятной серии Galaxy S21, или Galaxy S30.

Ранее в сети появились слухи о том, что Apple не станет класть в коробку с iPhone 12 комплектную зарядку. Компания косвенно подтвердила свои намерения, начав соответствующий опрос пользователей смартфонов.