Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 12 млн
9 июля 2020 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 9 июля превысило 12 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 14:00 по ереванскому времени в мире зафиксирован 12,051,561 случай заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 3 млн случаев. За последние сутки в США выявлено более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.
На втором месте находится Бразилия, где выявлено более 1.7 млн случаев заражения. Третье место, обогнав Россию, заняла Индия - более 767,000 случаев.
Количество летальных исходов от последствий Covid-19 по всему миру достигло 550 тысяч. Около 6.6 млн человек вылечились.
Лидером по числу летальных исходов также является США - более 132 тысяч, второе место занимает Бразилия - почти 68 тысяч, тройку лидеров завершает Великобритания, где умерли более 44 тысяч человек.
Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Photo. Reuters
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