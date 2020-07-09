ЕСПЧ не потребует от Армении сохранить полномочия судей КС
9 июля 2020 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека решил не применять временные меры для сохранения полномочий судей Конституционного суда Армении, отстраненных от своих должностей, согласно новым поправкам в Конституцию.
Ранее в статью 213 Конституции Армении, согласно которой срок полномочий судьи КС ограничивается 12 годами, были внесены изменения. 26 июня председатель Конституционного суда Грайр Товмасян по закону должен был освободить должность, а члены КС - покинуть свои посты. Судьи обратились в ЕСПЧ.
Четверо судей КС Армении потребовали, чтобы Европейский суд дал указание правительству РА заморозить исполнение конституционных поправок и сохранить их должности до завершения рассмотрения заявлений о нарушении их прав.
«Суд решил отклонить запрос как выходящий за рамки применения правила 39 (обеспечительные меры) регламента ЕСПЧ, поскольку он не сопряжен с риском серьезного и непоправимого ущерба основополагающему праву, предусмотренному Европейской конвенции о правах человека», - говорится заявлении на сайте суда.
Сообщается, что несмотря на отклонение требования о введении обеспечительной меры, судьи могут подать заявление для рассмотрения жалобы в ЕСПЧ.
Национальное собрание Армении 22 июня на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении приняло проект закона о внесении поправок в Конституцию.
В начале 2020 года правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.
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