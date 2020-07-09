Барабанщик SOAD: Движение BLM нелегитимно, в США нет систематичного расизма

PanARMENIAN.Net - Барабанщик легендарной рок-группы System of a Down Джон Долмаян высказал свое мнение о движении Black Lives Matter («Черные жизни важны») в рамках которого в США уже более 1 месяца проходят протесты против расизма.

По мнению Долмаяна, движение никогда не было легитимным, а в США нет систематичного расизма. Долмаян высказал свое мнение в Instagram в связи с убийством протестующими в Атланте 8-летней темнокожей девочки.

4 июля в американском городе Атланта (штат Джордия) протестующие за права темнокожих смертельно ранили темнокожую 8-летнюю девочку Секорию Тернер. Стрельба произошла недалеко от мемориала в память темнокожего Рэйшарда Брукса, который был убит в июне полицейскими. Известно, что девочка вместе с мамой и ее подругой были в машине и попытались проехать по оцепленной протестующими территории. Баррикады там были установлены незаконно. Протестующие открыли стрельбу по машине. От полученного ранения девочка скончалась.

«На мой взгляд движение Black Lives Matter никогда не имело легитимности и всегда было средством сбора средств и пропаганды Демократической партии», - отметил Долмаян.

Музыкант сравнил BLM с движением «Антифа» (это протестное движение, которое выступает против неонацистов, фашизма, расизма и идеи превосходства белых над другими расами - ред.), которое в конце мая президент США Дональд Трамп грозился объявить террористической организацией. По мнению Долмаяна, оба движения показали себя врагом народа США и распространяют беззаконие, «поощряемые гонящимися за сенсацией СМИ и идиотской элитой Голливуда, которые потворствуют им при каждой возможности».

«Они будут привлечены к ответственности, но когда? Сколько еще невинных нужно убить, прежде чем мы придем в себя», - отметил музыкант.

Один из комментаторов написал под постом Долмаяна, что музыкант «не высказывается, когда чернокожие испытывают расовую несправедливость», добавив, что принижение роли систематичного расизма в США опасно. На что барабанщик ответил, что «в США нет систематичного расизма, назовите один пример».

За свое высказывание Долмаян подвергся критике.