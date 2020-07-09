В Грузии коронавирус выявлен у еще 5 человек

В Грузии коронавирус выявлен у еще 5 человек
9 июля 2020 - 13:25 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 968.

Число выздоровевших пациентов выросло до 844. Активных пациентов осталось 109. Скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

В карантине находится 4851 человек, под наблюдением врачей – 231.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.

Ранее стало известно, что Грузия планирует открыть границы для 5 стран ЕС - Франции, Германии, Эстонии Латвии и Литвы.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.

 Самое значимое
Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощенВъезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Словения включила Армению в список стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»
Число случаев коронавируса в РФ превысило 520,000
Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране
В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Казино Царукяна лишили лицензии Решение об отзыве лицензии связано с неуплатой четверти государственной пошлины за второй квартал 2020 года
Барабанщик SOAD: Движение BLM нелегитимно, в США нет систематичного расизма Музыкант сравнил BLM с движением «Антифа»
ЕСПЧ не потребует от Армении сохранить полномочия судей КС Четверо судей КС Армении потребовали, чтобы Европейский суд дал указание правительству РА заморозить исполнение конституционных поправок
В Армении число случаев коронавируса превысило 30,000: Вылечились 18,000 человек От последствий вируса за сутки умерло 14 человек