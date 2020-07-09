В Грузии коронавирус выявлен у еще 5 человек
9 июля 2020 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 968.
Число выздоровевших пациентов выросло до 844. Активных пациентов осталось 109. Скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.
В карантине находится 4851 человек, под наблюдением врачей – 231.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Ранее стало известно, что Грузия планирует открыть границы для 5 стран ЕС - Франции, Германии, Эстонии Латвии и Литвы.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.
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