В Грузии коронавирус выявлен у еще 5 человек

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 968.

Число выздоровевших пациентов выросло до 844. Активных пациентов осталось 109. Скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

В карантине находится 4851 человек, под наблюдением врачей – 231.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.

Ранее стало известно, что Грузия планирует открыть границы для 5 стран ЕС - Франции, Германии, Эстонии Латвии и Литвы.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.