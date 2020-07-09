В РФ выявлено 6509 новых случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России врачи диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 6509 человек. В 27.3% новых случаев у заразившихся не было симптомов заболевания.

Общее число заболевших увеличилось до 707,301 человека. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется уже две недели подряд.

За минувшие сутки умерли 176 пациентов, всего с начала пандемии в стране скончались 10,843 заболевших, пишут «Ведомости».

За весь период от вируса вылечились 481,316 человек, из них 8805 – за прошедшие сутки. Активными остаются 215,142 случая.

В мире коронавирус выявлен уже более чем у 12 млн человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса. Всего от последствий вируса в мире скончались около 550 тысяч человек.