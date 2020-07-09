Известна дата выхода сборника неизданных рассказов Терри Пратчетта
9 июля 2020 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - СМИ узнали, что сборник, состоящий из ранее неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре 2020 года, через пять лет после смерти автора.
Истории, написанные Пратчеттом в юности, когда он работал в местной газете The bucks free press в 1960-х - начале 1970-х годов, будут собраны в книге под названием The time-travelling Caveman («Путешествующий во времени пещерный человек»), пишет РИА Новости со ссылкой на ActuaLitté.
Часть этих историй в 2014 году была собрана в книге Dragons at crumbling castle («Драконы в старом замке»), но только шесть лет спустя о существовании других ранних работ узнали издатели детских книг Рут Ноулз и Том Роулинсон. Ознакомившись с ними, редакторы поняли, что должны создать финальную версию книги. По словам Ноулза и Роулинсона, в этих историях столько оригинальных шуток и юмора, что они понравятся как детям, так и взрослым.
«Рассказы нацелены на детей, которые хотят быть взрослыми, и взрослых, которые по-прежнему остаются детьми», - уточнили издатели.
В книге расскажут о приключениях пещерного человека, который путешествует во времени. Например, в одной из историй он отправится на Марс на паровой ракете. Еще один рассказ будет связан с пастухом, который обнаружил могилу короля Артура.
Photo: Dominic Lipinski/PA
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
«Консенсус»: Решено восстановить «исторический» вариант шпиля Нотр-Дама В Минкульте Франции приняли решение
В РФ выявлено 6509 новых случаев коронавируса Общее число заразившихся увеличилось до 707,301 человека
Казино Царукяна лишили лицензии Решение об отзыве лицензии связано с неуплатой четверти государственной пошлины за второй квартал 2020 года
В Грузии коронавирус выявлен у еще 5 человек Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 968