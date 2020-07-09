Известна дата выхода сборника неизданных рассказов Терри Пратчетта

Известна дата выхода сборника неизданных рассказов Терри Пратчетта
9 июля 2020 - 19:15 AMT

PanARMENIAN.Net - СМИ узнали, что сборник, состоящий из ранее неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре 2020 года, через пять лет после смерти автора.

Истории, написанные Пратчеттом в юности, когда он работал в местной газете The bucks free press в 1960-х - начале 1970-х годов, будут собраны в книге под названием The time-travelling Caveman («Путешествующий во времени пещерный человек»), пишет РИА Новости со ссылкой на ActuaLitté.

Часть этих историй в 2014 году была собрана в книге Dragons at crumbling castle («Драконы в старом замке»), но только шесть лет спустя о существовании других ранних работ узнали издатели детских книг Рут Ноулз и Том Роулинсон. Ознакомившись с ними, редакторы поняли, что должны создать финальную версию книги. По словам Ноулза и Роулинсона, в этих историях столько оригинальных шуток и юмора, что они понравятся как детям, так и взрослым.

«Рассказы нацелены на детей, которые хотят быть взрослыми, и взрослых, которые по-прежнему остаются детьми», - уточнили издатели.

В книге расскажут о приключениях пещерного человека, который путешествует во времени. Например, в одной из историй он отправится на Марс на паровой ракете. Еще один рассказ будет связан с пастухом, который обнаружил могилу короля Артура.

Photo: Dominic Lipinski/PA
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