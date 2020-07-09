«Консенсус»: Решено восстановить «исторический» вариант шпиля Нотр-Дама
9 июля 2020 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что существует консенсус о необходимости реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре, идентично изначальному сооружению.
«Существует широкий консенсус в общественном мнении относительно восстановления (собора - ред.) идентично (тому, что было до пожара - ред.)», - сказала Башло в эфире радиостанции France Inter, пишет «Интерфакс».
«Всегда сложно говорить об абсолютной «идентичности», но нам нужен шпиль в духе того, который был», - добавила она.
После пожара в Нотр-Даме в марте 2019 года, который, в частности, уничтожил шпиль, возник вопрос о том, как именно должна проводиться его реконструкция.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.
Photo. Reuters
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