«Консенсус»: Решено восстановить «исторический» вариант шпиля Нотр-Дама

PanARMENIAN.Net - Новый министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что существует консенсус о необходимости реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре, идентично изначальному сооружению.

«Существует широкий консенсус в общественном мнении относительно восстановления (собора - ред.) идентично (тому, что было до пожара - ред.)», - сказала Башло в эфире радиостанции France Inter, пишет «Интерфакс».

«Всегда сложно говорить об абсолютной «идентичности», но нам нужен шпиль в духе того, который был», - добавила она.

После пожара в Нотр-Даме в марте 2019 года, который, в частности, уничтожил шпиль, возник вопрос о том, как именно должна проводиться его реконструкция.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.