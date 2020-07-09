Журналиста Бабченко в список террористов в РФ

Журналиста Бабченко в список террористов в РФ
9 июля 2020 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко включен в России в список террористов и экстремистов. В список его внесла Федеральная служба по финансовому мониторингу.

По каким причинам Бабченко записали в террористы, не уточняется, пишет Deutsche Welle.

43-летний Аркадий Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года он сообщил, что временно покинул Россию из-за угроз ему и его семье. После этого он жил в Праге, в Израиле, а в августе 2017 года переехал в Киев.

29 мая 2018 года СМИ, а вслед за ними - и власти Украины сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. Однако уже на следующий день тогдашний глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

История вокруг инсценировки убийства Аркадия Бабченко вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В ноябре 2019 года журналист покинул Украину, а декабре того же года он написал, что находится в Израиле.

Photo. Reuters
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