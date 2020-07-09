Британский фотограф 15 лет снимал потомков известных исторических личностей

PanARMENIAN.Net - Британский фотограф Дрю Гарднер в течение 15 лет фотографировал потомков известных людей. Его снимки на своей странице в Instagram опубликовал журнал Smithsonian, выпускаемый Смитсоновским институтом.

Среди тех, кого сфотографировал Гарднер, потомки Наполеона I Бонапарта, писателя Чарльза Диккенса, писателя и борца за права темнокожих Фредерика Дугласа, общественной деятельницы Элизабет Кэди Стэнтон, третьего президента США Томаса Джефферсона, знаменитой Лизы дель Джокондо, адмирала Горацио Нельсона и других.