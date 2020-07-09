Британский фотограф 15 лет снимал потомков известных исторических личностей
9 июля 2020 - 19:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский фотограф Дрю Гарднер в течение 15 лет фотографировал потомков известных людей. Его снимки на своей странице в Instagram опубликовал журнал Smithsonian, выпускаемый Смитсоновским институтом.
Среди тех, кого сфотографировал Гарднер, потомки Наполеона I Бонапарта, писателя Чарльза Диккенса, писателя и борца за права темнокожих Фредерика Дугласа, общественной деятельницы Элизабет Кэди Стэнтон, третьего президента США Томаса Джефферсона, знаменитой Лизы дель Джокондо, адмирала Горацио Нельсона и других.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
Известна дата выхода сборника неизданных рассказов Терри Пратчетта Истории, написанные Пратчеттом в юности, выйдут в сентябре
В РФ выявлено 6509 новых случаев коронавируса Общее число заразившихся увеличилось до 707,301 человека
Казино Царукяна лишили лицензии Решение об отзыве лицензии связано с неуплатой четверти государственной пошлины за второй квартал 2020 года
В Грузии коронавирус выявлен у еще 5 человек Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 968