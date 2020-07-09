МИД Китая: Наши отношения с США столкнулись с самым серьезным вызовом в истории

PanARMENIAN.Net - Глава МИД КНР Ван И заявил, что в отношениях Китая и США возник самый тяжелый кризис за всю историю. Он считает, что подозрения США в адрес Китая достигли «необузданного страха и паники».

«Китайско-американские отношения столкнулись с самым серьезным вызовом со времен их установления. Некоторые люди в США исходя из идеологических убеждений всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом»,- сказал Ван И на китайско-американском форуме, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, сейчас в основе политики США в отношении Китая «лишенные фактических оснований ошибочные стратегические суждения», эмоциональные оценки и предубеждения маккартизма.

«Необоснованные подозрения США в адрес КНР уже достигли необузданного страха и паники. Им кажется, что каждый инвестиционный проект имеет политическую цель, у каждого обучающегося в США китайского студента есть шпионский опыт, а каждая инициатива о сотрудничестве имеет другие цели»,- сказал министр.

Ван И считает, что странам нужно найти цивилизаций путь мирного сосуществования. Он уточнил, что КНР не намерена пытаться заменить США или перейти к тотальной конфронтации.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что США в ближайшее время предпримут «значительные меры» в отношении Пекина, так как Китай аннексировал Гонконг. До этого Facebook, Twitter, Google, Telegram, Zoom, LinkedIn и TikTok объявили, что не будут выдавать по запросу властей китайской автономии данные, связанные с активностью пользователей на своих платформах.