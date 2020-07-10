Италия запретила въезд из Армении из-за ситуации с Covid-19 в РА

PanARMENIAN.Net - Власти Италии временно запретили въезд в республику из Армении и еще 12 стран, не входящих в ЕС, из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал в четверг глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

«Министр здравоохранения Роберто Сперанца по согласованию с министерствами иностранных дел и транспорта постановил запретить въезд, даже транзитный, для людей, которые в последние 14 дней бывали в Армении, Бахрейне, Бангладеш, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейте, Северной Македонии, Молдавии, Омане, Панаме, Перу, Доминиканской Республике, с целью обеспечения должного уровня санитарной безопасности», - говорится в заявлении министерства, пишет ТАСС.

Указывается, что приостановлено прямое и непрямое авиасообщение с указанными странами. Ни одна из этих стран не входит в так называемый зеленый список ЕС.

Любой въезжающий иностранец, как и итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны проходить двухнедельный карантин. Он распространяется и на граждан 14 стран из европейского зеленого списка. Беспрепятственно границы Италии открыты только для граждан государств Шенгенской зоны. С большинством стран вне зоны Шенгена не восстановлено регулярное авиасообщение.

В Армении общее число случаев коронавируса превысило 30,000, из которых 18,000 вылечились, от последствий вируса умерли 535 человек, еще 170 зараженных - по иным причинам.

В Италии после пика вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания в марте и апреле в результате почти двухмесячного карантина удалось остановить волну заражений. Сейчас суточный прирост новых случаев держится на уровне около 200. Всего с начала пандемии число инфицированных в республике превысило 242 тысяч человек, из которых почти 35 тысяч умерли.