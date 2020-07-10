Российская вакцина от коронавируса сформировала иммунный ответ у добровольцев
10 июля 2020 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Текущие анализы добровольцев из обеих групп испытателей российской вакцины от коронавируса показывают, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Министерство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. 15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара, пишет РБК.
13 июля участникам исследований из второй группы медики сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.
Сейчас все испытатели чувствуют себя хорошо, их психологическое и моральное состояние тоже в норме. Медики в ходе ежедневных проверок не выявили каких-либо побочных эффектов от инъекции. В Минобороны отметили, что на 42-й день после вакцинации добровольцы должны будут вернуться в госпиталь для итогового медосмотра и оформления необходимых документов.
Испытания российской вакцины от Covid-19 стартовали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко 18 июня — тогда 18 добровольцев из первой группы получили разные компоненты препарата. Через пять дней инъекции сделали 20 испытателям из второй группы. Большинство участников клинических исследований — военнослужащие, женщины и мужчины разных возрастов, в том числе и военные медики.
Всего в мире испытания проходят около 150 вакцин.
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