В Армении выявлено 557 новых случаев Covid-19, вылечились 709 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 10 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 557 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 30,903, из которых активных кейсов - 11,471.

За сутки вылечились 709 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 18,709.

От последствий вируса за сутки умерло 11 человек, еще 7 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 546 - от коронавируса, еще 177 - от других заболеваний.

За все время проведено 131,216 тестов.