В Армении выявлено 557 новых случаев Covid-19, вылечились 709 человек
10 июля 2020 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 10 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 557 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 30,903, из которых активных кейсов - 11,471.
За сутки вылечились 709 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 18,709.
От последствий вируса за сутки умерло 11 человек, еще 7 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 546 - от коронавируса, еще 177 - от других заболеваний.
За все время проведено 131,216 тестов.
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