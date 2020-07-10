В Арцахе выявили 4 новых случая Covid-19

В Арцахе выявили 4 новых случая Covid-19
10 июля 2020 - 15:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен еще 4 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

В Степанакерте и Мартакерте выявлено по одному очагу заражения коронавирусом – в каждом подтверждено по одному новому случаю. Еще 2 новых случая выявлено у лиц, контактировавших с зараженными из подтвержденного ранее очага.

Общее число случаев коронавируса в республике достигло 146. За сутки выздоровели и покинули место изоляции 3 человека, всего - 116. В больницах проходят лечение 30 граждан. Состояние здоровья одного пациента остается тяжелым, другого медики оценивают как средней тяжести. Состояние других пациентов оценивается как удовлетворительное.

Изолированы 77 человек. Общее число проведенных тестов – 2522.

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