В Арцахе выявили 4 новых случая Covid-19
10 июля 2020 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен еще 4 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
В Степанакерте и Мартакерте выявлено по одному очагу заражения коронавирусом – в каждом подтверждено по одному новому случаю. Еще 2 новых случая выявлено у лиц, контактировавших с зараженными из подтвержденного ранее очага.
Общее число случаев коронавируса в республике достигло 146. За сутки выздоровели и покинули место изоляции 3 человека, всего - 116. В больницах проходят лечение 30 граждан. Состояние здоровья одного пациента остается тяжелым, другого медики оценивают как средней тяжести. Состояние других пациентов оценивается как удовлетворительное.
Изолированы 77 человек. Общее число проведенных тестов – 2522.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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