В Арцахе выявили 4 новых случая Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен еще 4 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

В Степанакерте и Мартакерте выявлено по одному очагу заражения коронавирусом – в каждом подтверждено по одному новому случаю. Еще 2 новых случая выявлено у лиц, контактировавших с зараженными из подтвержденного ранее очага.

Общее число случаев коронавируса в республике достигло 146. За сутки выздоровели и покинули место изоляции 3 человека, всего - 116. В больницах проходят лечение 30 граждан. Состояние здоровья одного пациента остается тяжелым, другого медики оценивают как средней тяжести. Состояние других пациентов оценивается как удовлетворительное.

Изолированы 77 человек. Общее число проведенных тестов – 2522.