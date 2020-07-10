В Петербурге зафиксирована рекордная смертность за 10 лет

PanARMENIAN.Net - В июне в Петербурге умерли 7106 человек. Такие данные опубликовал комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.

В январе было зарегистрировано 5382 смерти, в феврале - 5019, в марте - 5094, в апреле - 5303, в мае - 6427, пишет Meduza.

Смертность в Санкт-Петербурге в июне стала рекордной за 10 лет. За этот период лишь три раза в городе умирали больше шести тысяч человек в месяц - в январе 2016 и 2017 годов, а также в марте 2018 года.

В Петербурге с начала июня начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям города разрешили ходить по улице без масок и перчаток, были открыты непродовольственные магазины. Официальные данные по заболеваемости коронавирусом снижались до парада Победы и голосования по поправкам к Конституции, после чего вновь начали повышаться.

Сейчас в РФ выявлено более 712 тысяч случаев коронавируса, умерли 11,000 человек, выздоровели более 488 тысяч.