В Петербурге зафиксирована рекордная смертность за 10 лет
10 июля 2020 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В июне в Петербурге умерли 7106 человек. Такие данные опубликовал комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.
В январе было зарегистрировано 5382 смерти, в феврале - 5019, в марте - 5094, в апреле - 5303, в мае - 6427, пишет Meduza.
Смертность в Санкт-Петербурге в июне стала рекордной за 10 лет. За этот период лишь три раза в городе умирали больше шести тысяч человек в месяц - в январе 2016 и 2017 годов, а также в марте 2018 года.
В Петербурге с начала июня начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям города разрешили ходить по улице без масок и перчаток, были открыты непродовольственные магазины. Официальные данные по заболеваемости коронавирусом снижались до парада Победы и голосования по поправкам к Конституции, после чего вновь начали повышаться.
Сейчас в РФ выявлено более 712 тысяч случаев коронавируса, умерли 11,000 человек, выздоровели более 488 тысяч.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
Нидерланды выделят Армении €200,000 на покупку медоборудования Выделенные средства будут направлены на приобретение у армянских компаний 3 аппаратов для тестирования PCR
В Арцахе выявили 4 новых случая Covid-19 В Степанакерте и Мартакерте выявлено по одному очагу заражения коронавирусом
В Армении выявлено 557 новых случаев Covid-19, вылечились 709 человек От последствий вируса за сутки умерло 11 человек
Италия запретила въезд из Армении из-за ситуации с Covid-19 в РА Приостановлено прямое и непрямое авиасообщение с Арменией