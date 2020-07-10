Нидерланды выделят Армении €200,000 на покупку медоборудования

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выделить Армении €200,000 на приобретение необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования. Об этом сообщает МИД Армении.

Выделенные в рамках помощи средства будут направлены на приобретение у армянских компаний 3 аппаратов для тестирования PCR, 100 больничных мониторов и одной камере биологической безопасности.

Министерство здравоохранения Армении уже заказало у армянских компаний вышеупомянутые оборудования, которые будут доставлены в Армению в ближайшие дни.

Соглашение было подписано между министерством иностранных дел Нидерландов и министерством здравоохранения Армении 9 июля.

В Армении число случаев коронавируса достигло 31 тысячи, выздоровели около 19 тысяч человек, 546 скончались от последствий заболевания, еще 177 зараженных - по иным причинам.