Нидерланды выделят Армении €200,000 на покупку медоборудования
10 июля 2020 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выделить Армении €200,000 на приобретение необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования. Об этом сообщает МИД Армении.
Выделенные в рамках помощи средства будут направлены на приобретение у армянских компаний 3 аппаратов для тестирования PCR, 100 больничных мониторов и одной камере биологической безопасности.
Министерство здравоохранения Армении уже заказало у армянских компаний вышеупомянутые оборудования, которые будут доставлены в Армению в ближайшие дни.
Соглашение было подписано между министерством иностранных дел Нидерландов и министерством здравоохранения Армении 9 июля.
В Армении число случаев коронавируса достигло 31 тысячи, выздоровели около 19 тысяч человек, 546 скончались от последствий заболевания, еще 177 зараженных - по иным причинам.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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