Министр образования РА: Не в логике светского государства - преподавать отдельно историю церкви
10 июля 2020 - 18:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Слухи о том, что история Армянской церкви не будет преподаваться в школе – ложь, предмет будет преподаваться в рамках истории армянского народа. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению РА министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.
«Предмет будет преподаваться в рамках истории армянского народа, потому что нельзя рассматривать историю армянской церкви в отрыве от истории народа и государства: церковь – часть нас самих», - заявил министр.
По его словам, преподавание предмета история Армянской церкви отдельно от истории Армении не следует из логики развития светского государства.
Министр также отметил, что утверждения о сокращении количества учебных часов, выделенных для изучения армянского языка, тоже являются ложью. По действующему учебному плану в начальной школе на родной язык отводится 650 часов в год, по новому проекту – 718, в средней школе – 850 и 893 часа, в старшей – 500 и 571 час соответственно.
Ранее министерство образования, науки, культуры и спорта РА представило проект по изменению стандартов обучения в государственных школах. Вопрос исключения предмета истории Армянской церкви как отдельного предмета из школьной программы и добавления его к предмету история Армении был особенно подвергнут критике в обществе. Против исключения предмета выразились и священнослужители, отмечая, что прекращение преподавания предмета может нанести ущерб национальной идентичности и христианским ценностям.
Самое значимое
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
Последние новости
Глава фракции «Мой шаг» и посол РФ обсудили законопроект об иностранных телеканалах в РА Законопроект вызвал недовольство посольства РФ в Армении
Собор Святой Софии официально сталь мечетью: Эрдоган подписал указ Теперь в здании собора ежедневно будут совершать намаз
Армянскому оператору разрешат купить местный Beeline «ТИМ» купит 100% акций «ВЕОН Армения»
ВОЗ: РФ может повторно ввести ограничения из-за коронавируса Вероятность возвращения запретов будет оставаться до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса