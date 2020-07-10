Министр образования РА: Не в логике светского государства - преподавать отдельно историю церкви

PanARMENIAN.Net - Слухи о том, что история Армянской церкви не будет преподаваться в школе – ложь, предмет будет преподаваться в рамках истории армянского народа. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению РА министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

«Предмет будет преподаваться в рамках истории армянского народа, потому что нельзя рассматривать историю армянской церкви в отрыве от истории народа и государства: церковь – часть нас самих», - заявил министр.

По его словам, преподавание предмета история Армянской церкви отдельно от истории Армении не следует из логики развития светского государства.

Министр также отметил, что утверждения о сокращении количества учебных часов, выделенных для изучения армянского языка, тоже являются ложью. По действующему учебному плану в начальной школе на родной язык отводится 650 часов в год, по новому проекту – 718, в средней школе – 850 и 893 часа, в старшей – 500 и 571 час соответственно.

Ранее министерство образования, науки, культуры и спорта РА представило проект по изменению стандартов обучения в государственных школах. Вопрос исключения предмета истории Армянской церкви как отдельного предмета из школьной программы и добавления его к предмету история Армении был особенно подвергнут критике в обществе. Против исключения предмета выразились и священнослужители, отмечая, что прекращение преподавания предмета может нанести ущерб национальной идентичности и христианским ценностям.