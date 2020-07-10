Известна дата матча между сборными Армении и Кувейта

Известна дата матча между сборными Армении и Кувейта
10 июля 2020 - 19:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу 11 ноября в Ереване проведет товарищеский матч со сборной Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Ранее стало известно, что между Федерациями футбола Армении и Албании было достигнуто соглашение, согласно которому национальные сборные обеих стран проведут товарищеский матч. Матч состоится 7 октября на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна в Ереване.

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