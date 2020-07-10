Известна дата матча между сборными Армении и Кувейта
10 июля 2020 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу 11 ноября в Ереване проведет товарищеский матч со сборной Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.
Ранее стало известно, что между Федерациями футбола Армении и Албании было достигнуто соглашение, согласно которому национальные сборные обеих стран проведут товарищеский матч. Матч состоится 7 октября на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна в Ереване.
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Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
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