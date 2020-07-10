Китай сообщил о неизвестной пневмонии в Казахстане: ВОЗ контактирует с властями страны
10 июля 2020 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии. Об этом сообщил представитель организации, пишет РИА Новости.
До этого посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции.
«Существует множество возможных объяснений возникновения пневмонии, одно из которых – Covid-19, который, как известно, распространяется в Казахстане. Более 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 были зафиксированы властями страны за последнюю неделю», - отметил представитель ВОЗ.
«По мере увеличения числа случаев, страна недавно ввела ряд мер физического и социального дистанцирования. В настоящее время мы находимся в контакте с властями Казахстана, чтобы понять развитие ситуации и оказать необходимую поддержку», - добавил он.
В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 55 тысяч. Выздоровели более 31.8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.
С 5 июля в стране введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.
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