ВОЗ: РФ может повторно ввести ограничения из-за коронавируса
10 июля 2020 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В России могут повторно вводиться ограничительные меры из-за коронавируса, если не будут соблюдаться правила дистанцирования и другие, позволяющие избежать риска роста заболеваемости. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет РИА Новости.
«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, если начнут расти случаи - другого способа просто не будет», - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран.
По ее словам, вероятность возвращения запретов будет оставаться до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.
«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», - отметила Вуйнович.
Ранее Вуйнович заявила, что ВОЗ почти ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне. Она отметила, что резкий рост числа случаев наблюдается в Северной и Южной Америке, высокая заболеваемость фиксируется также в Юго-Восточной Азии и Африке. «Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Индия остаются в тройке самых пострадавших стран за последние дни», – добавила она.
Всего в мире число случаев коронавируса превысило 12.2 млн, умерли более 555 тысяч, выздоровели 6.7 млн.
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