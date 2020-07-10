Собор Святой Софии официально сталь мечетью: Эрдоган подписал указ
10 июля 2020 - 19:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о превращении знаменитого собора Святой Софии в мечеть. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter и разместил фотографию указа.
«Открыть Айя Софию для богослужений», - говорится в документе.
Теперь в здании собора ежедневно будут совершать намаз, и доступ туристов в здание древнего византийского храма будет существенно ограничен, чтобы не мешать верующим.
Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.
Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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