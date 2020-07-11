В Армении выявили 489 новых случаев Covid-19, вылечились 710 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 11 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 31,392, из которых активных кейсов - 11,234.

За сутки вылечились 710 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 19,419.

От последствий вируса за сутки умерло 13 человек, еще 3 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 559 - от коронавируса, еще 180 - от других заболеваний.

За все время проведено 133,104 тестов.