В США вновь выявлено рекордное число случаев коронавируса
11 июля 2020 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тысяч человек.
Так, за последние 24 часа в Соединенных Штатах было подтверждено 67,149 случаев заражения коронавирусом, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.
Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 10 июля, когда было выявлено 59,886 случаев инфицирования. Сегодняшний рекорд стал седьмым за последние 11 дней.
Наибольшее число случаев заражения за день зафиксировали в Техасе (10,002 человека) и Калифорнии (7896 человек). В восьми штатах обновились рекорды по суточному приросту заболевших; речь идет о Джорджии, Огайо, Юте, Айове, Висконсине, Айдахо, Монтане и Аляске.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт, комментируя данные по заболеваемости, заявил, что если дела в штате продолжат ухудшаться, то властям придется вернуться «к режиму полной блокировки». В Джорджии местные власти призывают жителей вновь вернуться на самоизоляцию и покидать жилища лишь в случае крайней необходимости. Однако губернатор штата Брайан Кемп уточнил, что пока это обращение носит рекомендательный характер.
По данным Университетаниверситета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в мире зафиксировали почти 12.5 млн случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших из-за Covid-19 составляет 560 тысяч человек. Абсолютный лидером по заболеваемости и смертности являются США, где инфекцию обнаружили у 3.1 млн человек, а скончались 134 тысяч пациентов.
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