Названы условия для въезда в Россию
11 июля 2020 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Для въезда в Россию иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на заражение коронавирусом или справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией и у них есть антитела иммуноглобулина G. Помещать на двухнедельный карантин их не будут, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Отрицательнцый результат ПЦР-теста должен быть получен не менее чем за три дня до прибытия в Россию, пишет «Интерфакс».
Эти правила Роспотребнадзор предложил ввести в свзи с планами возобновить авиасообщение с другими странами.
Россияне для возвращения на родину могут за 72 часа до прилета в Российскую Федерацию провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся, продолжила Голикова. Либо в течение трех дней после прилета они будут должны сдать такой же анализ в России, чтобы власти узнали результат и в зависимости от него принимали дальнейшие решения.
«Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане», - добавила вице-премьер.
Переговоры о возобновлении международных рейсов в правительстве рассчитывают начать после 15 июля. По словам Голиковой, в первую очередь авиасообщение будет открываться по принципу взаимности, на основании межстрановых договоров. Кроме того, будет оцениваться заболеваемость Covid-19 на 100 тысяч населения в конкретной стране, среднесуточный прирост заболеваемости за 14 дней и показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.
Число случаев коронавируса в России достигло 715 тысяч, умерли более 11 тысяч человек. РФ занимает четвертое место в мире по количеству зараженных.
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