Трамп признался в даче указания начать кибератаку на российскую «фабрику троллей»
11 июля 2020 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп впервые признал, что в 2018 году дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство интернет-исследований, также известное как «фабрика троллей». Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
Агентство интернет-исследований из Санкт-Петербурга занимается дезинформацией, формированием общественного мнения, в частности дискредитацией российской оппозиции. Является одной из компаний, которые воздействуют на общественное мнение в социальных сетях в интересах Кремля. Фирму связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».
Отвечая на вопрос ведущего, санкционировал ли он кибератаку, Трамп сказал: «Это верно». По словам Трампа, кибератака являлась лишь одним из элементов политики американских властей в отношении РФ.
Трамп заявил, что экс-президент Барак Обама знал о деятельности российского агентства, однако не предпринимал мер, рассчитывая, что на выборах победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. По словам Трампа, он дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, нанося удар по ее кибернетическим возможностям.
«И мы остановили это», - сказал он.
По данным издания, Агентство интернет-исследований было в России лидером распространения информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Эта деятельность агентства была продолжена на промежуточных выборах 2018 года.
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