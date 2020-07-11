В Венеции впервые успешно протестировали систему защиты от затопления
11 июля 2020 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Тестирование системы защитных барьеров «Моисей», призванных не допускать подтопления Венеции, успешно состоялось.
Все 78 барьеров были успешно подняты и отрезали лагуну от моря, пишут «Известия» со ссылкой на новостной канал «RAI News 24».
В то же время в Венеции прошли манифестации протеста активистов, выступающих против «Моисея». По их мнению, проект уже устарел, также он неоправданно дорогой. Кроме того, они утверждают, что «Моисей» может навредить окружающей среде.
В ноябре уровень моря в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см — выше вода поднималась только в 1966 году, до отметки 190 см. Многие общественные учреждения, школы и музеи пришлось временно закрыть. Подтоплено было более 80% города, в том числе главные венецианские достопримечательности — площадь Сан-Марко и одноименный собор. Местные власти объявили чрезвычайное положение в городе.
На следующий день в Ассоциации венецианских гостиниц заявили о массовой отмене туристами бронирований в отелях города — отказы к вечеру 14 ноября достигли 35%.
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