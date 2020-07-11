ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 150 раз
11 июля 2020 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 5 по 11 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1800 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР следят за соблюдением режима прекращения огня и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 28 июня по 4 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 200 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов.
Самое значимое
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