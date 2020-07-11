Число случаев коронавируса в РФ превысило 720,000: Около 500,000 вылечились
11 июля 2020 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки к 11 июля коронавирус в России был выявлен у 6611 больных. Общее число случаев в России достигло 720,547.
За сутки в стране умерли 188 больных, общее число связанных с коронавирусом летальных исходов достигло 11,205, пишут «Ведомости».
С начала пандемии в России выздоровели 497,446 больных, 8378 из них вылечились за минувшие сутки. Лечение продолжают 211,896 заразившихся, число активных случаев снижается пятый день подряд.
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 12.5 млн человек, более 560,000 больных умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку стран с наибольшим общим числом случаев составляют США (3.1 млн случаев), Бразилия (1.8 млн) и Индия (820,916 случаев). Россия находится на четвертом месте в списке.
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