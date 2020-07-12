В Армении выявили 577 новых случаев Covid-19, еще 8 человек умерли

PanARMENIAN.Net - В Армении 12 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 577 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 31,969, из которых активных кейсов - 11,589.

За сутки вылечились 214 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 19,633.

От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 565 - от коронавируса, еще 182 - от других заболеваний.

За все время проведено 134,989 тестов.