В Армении выявили 577 новых случаев Covid-19, еще 8 человек умерли
12 июля 2020 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 12 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 577 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 31,969, из которых активных кейсов - 11,589.
За сутки вылечились 214 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 19,633.
От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 565 - от коронавируса, еще 182 - от других заболеваний.
За все время проведено 134,989 тестов.
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