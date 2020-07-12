ВС Азербайджана обстреляли армянскую позицию из миномета и танка
12 июля 2020 - 23:31 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 12 июля возобновили обстрел боевой позиции ВС Армении в направлении Тавуша из миномета калибра 82 мм и танка. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
«Всю ответственность за эскалацию ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана», - написала Степанян.
В свою очередь, азербайджанская сторона заявила о потере уже 3 солдат. Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о двух убитых и 5 раненых военнослужащих.
12 июля, в районе 12:30, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в направлении Тавуша. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем. ВС Азербайджана понесли человеческие потери․ С армянской стороны потерь нет.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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