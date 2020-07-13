Бои на армяно-азербайджанской границе: Главное

PanARMENIAN.Net - Днем 12 июля на границе Тавушской области Армении с Азербайджаном после попытки прорыва азербайджанцев вспыхнули бои, которые продолжились и с утра 13 июля. Самый серьезный инцидент за последние несколько лет начался после попытки азербайджанцев попасть на территорию армянской стороны на УАЗ-е.

После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль, военнослужащие противника вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем. Пресловутый УАЗ был сожжен и остался на нейтральной территории. С этого момента между стороны обмениваются ударами.

В ночь на 13 июля Азербайджан применял танк и 82-мм минометы. По состоянию на утро 13 июля бои возобновились. Минобороны Азербайджана сообщило о четырех убитых и четырех раненых со своей стороны, с армянской стороны заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике. Легкие ранения получили двое армянских полицейских (охрану границы на этом участке осуществляют также подразделения Внутренних войск Армении.)

Министр Обороны Армении Давид Тоноян сообщил личному представителю ОБСЕ Анджею Каспршику, что армянским ВС дан приказ проявлять сдержанность, однако при продолжении провокаций – действовать по необходимость, вплоть да занятия новых позиций.

Глава МИД Армении провел переговоры с председателями МГ ОБСЕ и личным представителем ОБСЕ Анджеем Каспршиком и генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Он заявил, что ответственность за эскалацию лежит на азербайджанской стороне, а в разговоре с генсеком ОДКБ подчеркнул недопустимость подобных действий против страны-члена альянса.