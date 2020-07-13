В Армении за сутки от коронавируса умерли 8 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 13 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 182 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 32,151, из которых активных кейсов - 11,530.

За сутки вылечились еще 232 пациентa. Общее число выздоровевших составляет 19,865.

От последствий вируса за сутки умерли 8 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 573 - от коронавируса, еще 183 - от других заболеваний.

За все время проведено 135,687 тестов.