В МИД РФ озабочены резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

В МИД РФ озабочены резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
13 июля 2020 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский МИД озабочен резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

«По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», - сказано в заявлении.

Кроме того, официальная Москва сообщила о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.

Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.

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