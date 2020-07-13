В МИД РФ озабочены резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
13 июля 2020 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский МИД озабочен резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
«По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», - сказано в заявлении.
Кроме того, официальная Москва сообщила о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.
Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.
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