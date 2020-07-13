Мнацаканян и Лавров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Мнацаканян и Лавров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
13 июля 2020 - 15:38 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 июля состоялся телефонный разговор Министр иностранных дел Армении Зограб и Мнацаканяна и глава МИД ФРФ Сергей Лавров обсудили сиу обсудили напряженную ситуацию на одном из участков армяно-азербайджанской границы и пути ее преодоления.

По сообщению МИД Армении, Мнацаканян счел абсолютно неприемлемым нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, которое сопровождалось попыткой прорыва на дислоцированный на территории Армении опорный пункт вооруженных сил РА.

Стороны коснулись также вопросов региональной стабильности и безопасности.

Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.

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