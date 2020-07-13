Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения в Тавуше

Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения в Тавуше
13 июля 2020 - 16:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Входе столкновений на армяно-азербайджанской границе легкие ранения получили трое военнослужащих-контрактников, сообщила PanARMENIAN.Net пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

Угрозы жизням раненых нет.

Ранее при обстреле с азербайджанской стороны получили ранения двое армянских полицейских.

С азербайджанской стороны погибло 4 военнослужащих, еще четверо ранены.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов
В Армении за сутки выявили 397 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли
В Армении выявлено 425 новых случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Экс-министр обороны Азербайджана задержан после сообщения о 12 убитых в столкновении с армянами солдат Азербайджан признал только 4 жертвы
Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесено на неопределенный срок Заседание перенесено с целью проведения консультаций между участниками и определения формата
Мнацаканян и Лавров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Обсудили пути преодоления ситуации
В МИД РФ озабочены резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе Оофициальная Москва сообщила о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.