Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения в Тавуше
13 июля 2020 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Входе столкновений на армяно-азербайджанской границе легкие ранения получили трое военнослужащих-контрактников, сообщила PanARMENIAN.Net пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.
Угрозы жизням раненых нет.
Ранее при обстреле с азербайджанской стороны получили ранения двое армянских полицейских.
С азербайджанской стороны погибло 4 военнослужащих, еще четверо ранены.
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