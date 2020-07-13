Экс-министр обороны Азербайджана задержан после сообщения о 12 убитых в столкновении с армянами солдат
13 июля 2020 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба Национальной Безопасности Азербайджана задержала занимавшегов 1992-93 гг пост министра обороны страны Рагима Газиева по следам его заявления о 12 погибших в боях с армянами азербайджанцах.
По сообщению haqqin.az, Газиеву вменяется «целенаправленное распространение в соцсетях провокационной информации, не соответствующей действительности». Он также призывал к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов.
Газиев был задержан на основании статей 281 (призывы против государства) и 282 (провокация) Уголовного кодекса Азербайджана.
С 12 июля на границе Армении и Азербайджана в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана идут столкновения. Азербайджан применял танки, минометы и беспилотники. В ходе инцидентов ранены 5 армян – трое военнослужащих и двое полицейских. Азербайджан признал смерть 4 военнослужащих и ранение 4 других.
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