Экс-министр обороны Азербайджана задержан после сообщения о 12 убитых в столкновении с армянами солдат

PanARMENIAN.Net - Служба Национальной Безопасности Азербайджана задержала занимавшегов 1992-93 гг пост министра обороны страны Рагима Газиева по следам его заявления о 12 погибших в боях с армянами азербайджанцах.

По сообщению haqqin.az, Газиеву вменяется «целенаправленное распространение в соцсетях провокационной информации, не соответствующей действительности». Он также призывал к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов.

Газиев был задержан на основании статей 281 (призывы против государства) и 282 (провокация) Уголовного кодекса Азербайджана.

С 12 июля на границе Армении и Азербайджана в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана идут столкновения. Азербайджан применял танки, минометы и беспилотники. В ходе инцидентов ранены 5 армян – трое военнослужащих и двое полицейских. Азербайджан признал смерть 4 военнослужащих и ранение 4 других.