Источник: ВС Армении заняли позицию, перекрывающую пути сообщения для опорного пункта ВС Азербайджана

Источник: ВС Армении заняли позицию, перекрывающую пути сообщения для опорного пункта ВС Азербайджана
13 июля 2020 - 23:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении заняли на границах Тавушской области и Азербайджана позицию, перекрывающую пути сообщения для крупного опорного пункта ВС Азербайджана. Азербайджанская позиция и опорный пункт угрожали нескольким армянским деревням, сообщил PanARMENIAN.Net информированный источник, не пожелавший разглашать свое имя и занимаемую должность.

Ранее эксперт и бывший пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал в Facebook, что азербайджанская сторона, помимо человеческих, понесла потери и в занимаемой позиции.

Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы, в которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских.

В ходе инцидента Азербайджан обстрелял армянскую деревню Чинари из 82 и 120 мм-х минометов. Пострадавших в ходе обстрела деревни нет.

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