Количество активных больных коронавирусом в Армении упало ниже отметки в 11 тысяч
14 июля 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки по состоянию на утро 14 июля выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 32,490, из которых активных кейсов - 10,996.
За сутки вылечились еще 864 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 20,729.
От последствий вируса за сутки умерли 8 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 581 - от коронавируса, еще 184 больных умерли от других заболеваний.
За все время проведено 136,802 тестов.
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