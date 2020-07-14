Количество активных больных коронавирусом в Армении упало ниже отметки в 11 тысяч

PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки по состоянию на утро 14 июля выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 32,490, из которых активных кейсов - 10,996.

За сутки вылечились еще 864 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 20,729.

От последствий вируса за сутки умерли 8 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 581 - от коронавируса, еще 184 больных умерли от других заболеваний.

За все время проведено 136,802 тестов.