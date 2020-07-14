Азербайджан применил ударный дрон в направлении армянского города Берд

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана применили ударный беспилотник в направлении приграничного армянского города Берд, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Удар наносился по гражданской инфраструктуре. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В ночь на 14 июля Азербайджан предпринял попытку танкового маневра на границе. Попытка была пресечена огнем армянской стороны.

Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы, в которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских.

В ходе инцидента Азербайджан обстрелял армянскую деревню Чинари из 82 и 120 мм-х минометов. Пострадавших в ходе обстрела деревни нет.