Азербайджан применил ударный дрон в направлении армянского города Берд
14 июля 2020 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана применили ударный беспилотник в направлении приграничного армянского города Берд, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Удар наносился по гражданской инфраструктуре. Пострадавших в ходе инцидента нет.
В ночь на 14 июля Азербайджан предпринял попытку танкового маневра на границе. Попытка была пресечена огнем армянской стороны.
Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы, в которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских.
В ходе инцидента Азербайджан обстрелял армянскую деревню Чинари из 82 и 120 мм-х минометов. Пострадавших в ходе обстрела деревни нет.
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