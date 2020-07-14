Ереван обещает Азербайджану соразмерный ответ за удар по гражданской инфраструктуре
14 июля 2020 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Действия Азербайджана против мирных жителей и гражданской инфраструктуры получат соразмерный ответ, и последствия будут лежать на Баку, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя удар азербайджанских ВС по приграничному городу Берд.
Об ударе по Берду сообщили местные жители в соцсетях, позже информацию подтвердила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, был применен ударный беспилотник.
Удар наносился по гражданской инфраструктуре. Пострадавших в ходе инцидента нет. Ранее Азербайджан обстрелял армянскую деревню Чинари из 82 и 120 мм-х минометов. Пострадавших в ходе обстрела деревни нет.
В ночь на 14 июля Азербайджан предпринял попытку танкового маневра на границе. Попытка была пресечена огнем армянской стороны.
Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы, в которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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