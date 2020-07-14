Азербайджанские генерал-майор и полковник убиты ударом армянской стороны

PanARMENIAN.Net - Минобороны Азербайджана подтвердило гибель генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева в пограничных боях. Об этом на пресс-конференции в Товузе заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керем Велиев.

Информацию о гибели Гашимова и Мирзоева сообщал азербайджанский оппозиционный блогер Хабиб Мунтазир (позже удаливший запись) и член оппозиционной парии «Ени Мусават», бывший политзаключенный Ариф Гаджилы. По данным Razm.info, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса азербайджанской армии, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса.

Днем 14 июля Азербайджан нанес удар беспилотником по гражданской инфраструктуре армянского города Берд. Пострадавших в ходе инцидента нет. Днем ранее Азербайджан обстрелял армянскую деревню Чинари из 82 и 120 мм-х минометов. Пострадавших в ходе обстрела деревни также не было. Ереван в ответ пообещал Баку соразмерный ответ за обстрел мирных жителей.

Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы, в которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских.