Азербайджанские генерал-майор и полковник убиты ударом армянской стороны

Азербайджанские генерал-майор и полковник убиты ударом армянской стороны
14 июля 2020 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Минобороны Азербайджана подтвердило гибель генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева в пограничных боях. Об этом на пресс-конференции в Товузе заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керем Велиев.

Информацию о гибели Гашимова и Мирзоева сообщал азербайджанский оппозиционный блогер Хабиб Мунтазир (позже удаливший запись) и член оппозиционной парии «Ени Мусават», бывший политзаключенный Ариф Гаджилы. По данным Razm.info, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса азербайджанской армии, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса.

Днем 14 июля Азербайджан нанес удар беспилотником по гражданской инфраструктуре армянского города Берд. Пострадавших в ходе инцидента нет. Днем ранее Азербайджан обстрелял армянскую деревню Чинари из 82 и 120 мм-х минометов. Пострадавших в ходе обстрела деревни также не было. Ереван в ответ пообещал Баку соразмерный ответ за обстрел мирных жителей.

Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы, в которых погибли 4 азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских.

 Самое значимое
Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощенВъезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Словения включила Армению в список стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»
Число случаев коронавируса в РФ превысило 520,000
Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране
В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Песков: РФ готова к посредническим усилиям для стабилизации ситуации на границе РА и Азербайджана Москва призвала обе стороны к сдержанности и к соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня.
Ереван обещает Азербайджану соразмерный ответ за удар по гражданской инфраструктуре Ранее БПЛА нанес удар по городу Берд
Азербайджан применил ударный дрон в направлении армянского города Берд Пострадавших нет
Количество активных больных коронавирусом в Армении упало ниже отметки в 11 тысяч За сутки выписали 864 пациентов