Азербайджан сообщил о гибели еще пяти военнослужащих

Азербайджан сообщил о гибели еще пяти военнослужащих
14 июля 2020 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В ходе столкновений на границе с Арменией убиты еще пять азербайджанских военнослужащих. Погибшие – майор Намик Хаджан оглу Ахмедов, майор Анар Гюльверди оглу Новрузов, прапорщик Ильгар Аяз оглу Зейналлы, прапорщик Яшар Васиф оглу Бабаев и солдат сверхсрочник Эльчин Ариф оглу Мустафазаде, сообщил заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керем Велиев.

Ранее 14 июля Азербайджан также подтвердил гибель генерал-майора Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева.

Ранее Азербайджан сообщал о 4 убитых и 4 раненых солдатах. Таким образом, суммарные известные потери Азербайджана достигли 11 убитых и 4 раненых военнослужащих.

13 июля был арестован экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, сообщивший о гибели 12 азербайджанских солдат.

Потери армянской стороны в столкновениях составляют 5 человек ранеными.

Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы.

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