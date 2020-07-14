Азербайджан сообщил о гибели еще пяти военнослужащих
14 июля 2020 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе столкновений на границе с Арменией убиты еще пять азербайджанских военнослужащих. Погибшие – майор Намик Хаджан оглу Ахмедов, майор Анар Гюльверди оглу Новрузов, прапорщик Ильгар Аяз оглу Зейналлы, прапорщик Яшар Васиф оглу Бабаев и солдат сверхсрочник Эльчин Ариф оглу Мустафазаде, сообщил заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керем Велиев.
Ранее 14 июля Азербайджан также подтвердил гибель генерал-майора Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева.
Ранее Азербайджан сообщал о 4 убитых и 4 раненых солдатах. Таким образом, суммарные известные потери Азербайджана достигли 11 убитых и 4 раненых военнослужащих.
13 июля был арестован экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, сообщивший о гибели 12 азербайджанских солдат.
Потери армянской стороны в столкновениях составляют 5 человек ранеными.
Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы.
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