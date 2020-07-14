Песков: РФ готова к посредническим усилиям для стабилизации ситуации на границе РА и Азербайджана
14 июля 2020 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Перестрелки на границе Азербайджана и Армении вызывают глубокую обеспокоенность, Москва готова к посредническим усилиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня. Россия, как мы уже неоднократно заявляли на различных уровнях, готова оказывать посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы», — сказал он.
Напряжение на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих прорваться на подконтрольную армянами территорию на УАЗ-е. После этого начались вооруженные стычки и артобстрелы. С армянской стороны ранены 5 человек – трое военнослужащих и двое полицейских. Азербайджан заявил об 11 убитых, среди который - генерал и полковник.
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