Двое армянских военнослужащих погибли на границе с Азербайджаном

PanARMENIAN.Net - Двое армянских военнослужащих погибли в столкновениях на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.

Погибшие – майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. «Минобороны разделяет тяжесть утраты и выражает соболезнования семьям, близким и сослуживцам военнослужащих», - написала она.

В столкновениях, начавшихся 12 июля после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию, погибли 11 азербайджанских военнослужащих – в том числе, генерал-майор и полковник. ВС Армении потеряли двоих военнослужащих, еще трое солдат и двое полицейских были ранены.