Двое армянских военнослужащих погибли на границе с Азербайджаном
14 июля 2020 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое армянских военнослужащих погибли в столкновениях на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.
Погибшие – майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. «Минобороны разделяет тяжесть утраты и выражает соболезнования семьям, близким и сослуживцам военнослужащих», - написала она.
В столкновениях, начавшихся 12 июля после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию, погибли 11 азербайджанских военнослужащих – в том числе, генерал-майор и полковник. ВС Армении потеряли двоих военнослужащих, еще трое солдат и двое полицейских были ранены.
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