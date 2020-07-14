Армения испытала в бою ударный беспилотник собственного производства

PanARMENIAN.Net - 13 июля в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе ВС Армении впервые применили ударный беспилотник собственного производства.

Об этом сообщил в Facebook бывший пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, координирующий работу со СМИ открытого в Иджеване кризисного информационного центра.

«Кажется, высокопоставленные военные стали жертвой их удара», - написал он.

13 июля ударом армянской стороны были убиты генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев – начальник штаба 3-го корпуса азербайджанской армии, и начальник артиллерии того же корпуса.

Всего в ходе столкновений, начавшихся 12 июля, убито минимум 11 азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. ВС Армении потеряли убитыми двоих военнослужащих, ранены три солдата-сверхсрочника и двое полицейских.

Столкновения начались после попытки азербайджанских военнослужащих проникнуть на территорию Армении. В ходе боев Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам армянской деревни Чинари и города Берд.