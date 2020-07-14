В пограничных боях погибли еще двое армянских военнослужащих

PanARMENIAN.Net - В пограничных боях между Арменией и Азербайджаном погибли еще двое армянских военнослужащих.

По сообщению пресс-службы минобороны Армении, погибшие - солдаты срочной службы, младшие сержанты Гриша Матевосян и Смбат Габриэлян.

С начала эскалации на армяно-азебайджанской границе в районе Тавушской области погибло 4 армянских военнослужащих, ранено трое солдат и двое полицейских.

Азербайджан сообщал о 11 убитых, в том числе - генерал-майоре и полковнике, и четырех раненых.

Столкновения начались после попытки азербайджанских военнослужащих проникнуть на территорию Армении. В ходе боев Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам армянской деревни Чинари и города Берд.